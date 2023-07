"Poco attento a Pavia Est Il Comune ci trascura"

Un lungo elenco di problemi e disagi è stato al centro dell’assemblea indetta dal Comitato Pavia Est Si Muove. Davanti ai consiglieri comunali Fabio Castagna e Rodolfo Faldini che risiedono in zona e a ex amministratori come Mariangela Landro che vive nel quartiere e Walter Veltri, si è ritrovato un nutrito gruppo di cittadini.

"Da parte di questa Amministrazione e non solo sembra ci sia poca attenzione alla vita del quartiere – hanno lamentato i residenti – Abbiamo la sensazione che sia il numero sia il livello dei servizi nel tempo si siano ridotti. A Pavia Est si fanno esperimenti, a cominciare dell’esternalizzazione dei servizi educativi dell’asilo Collodi e della materna Muzio, affidandone la gestione alla cooperativa Aldia, non garantendo né continuità didattica né omogeneità d’indirizzo con gli altri plessi ancora gestiti direttamente dal Comune e ancor meno con gli istituti statali".

Negli ultimi giorni i residenti hanno riscontrato disagi per le asfaltature e la contemporanea chiusura di strade e passaggi a livello con la soppressione del trasporto pubblico. "Si dovevano avvisare i cittadini in modo tempestivo", hanno aggiunto i cittadini. Abbandonati poi i parchi gioco: quello di via Nepote è chiuso per il crollo di un albero mentre in via Francana, dove sono cominciati e mai finiti i lavori per un parco con area sgambamento cani, si è verificato un incendio. Inoltre nel quartiere spesso c’è chi abbandona rifiuti e manca un’adeguata cura del verde. Infine i cittadini hanno reclamato il potenziamento del 3C, bus che porta in centro.

