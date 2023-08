Poche corse e attese bibliche Bus urbani, raffica di proteste

di Manuela Marziani

Alla fermata in attesa di un bus che non arriva. Nei giorni del ponte di Ferragosto molti utenti hanno lamentato tempi d’attesa biblici che poi sono sfociati in lunghe passeggiate sotto il solleone da una parte all’altra della città pensando che l’autobus non ci fosse. "Lunedì 14 da un capolinea all’altro del bus della linea - ha sostenuto un utente - c’era un solo autobus e nessun avviso affisso alle fermate". Poche persone rimaste in città e quelle poche in alcuni casi sono state anche costrette a rinunciare al lavoro perché non potevano raggiungerlo. "La 6 è la linea peggiore - ha proseguito un’altra persona –. Chi abita al Ticinello è impossibilitato a recarsi in centro se non si può permettere di pagare un taxi". Anche il consigliere comunale di opposizione Rodolfo Faldini ha criticato quanto accaduto chiamando in causa l’amministrazione comunale: "Che servizio è se non serve la gente?". Intanto, mentre infuria la polemica, Autoguidovie ha pensato di aiutare concretamente il popolo ucraino. Si chiama “Welcome to Italy”, lo speciale abbonamento che consente di viaggiare gratuitamente a bordo degli autobus fino a 1 anno. L’attivazione è partita lo scorso 31 luglio e in pochi giorni già diverse decine di richieste sono pervenute agli infopoint Autoguidovie di Crema, Pavia e San Donato Milanese. Dall’inizio della guerra circa 175mila ucraini (50mila bambini e adolescenti e 92mila donne) sono scappati per rifugiarsi in Italia. Circa il 18% del totale ha trovato sistemazione in Lombardia (circa 32mila persone).

L’amministrazione comunale, invece, per il prossimo anno scolastico intende supportare la frequenza degli studenti dai 6 ai 16 anni, residenti nel Comune di Pavia fornendo gratuitamente alcuni abbonamenti annuali. L’iniziativa è indirizzata a chi ha un tragitto casa-scuola di almeno di 2 chilometri e un Isee non superiore a 9.450 euro. Le richieste scadranno alle 12 del 29 agosto. "Anche per il prossimo anno abbiamo voluto offrire agli studenti le cui famiglie si trovano in una non facile situazione economica, un aiuto concreto, fornendo loro un abbonamento annuale gratuito. Si tratta di una proposta che ha un duplice obiettivo – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Chiara Valsini -, perché se da una parte rappresenta un rilevante supporto al welfare familiare, dall’altro vuole essere un incentivo per gli studenti e i ragazzi che hanno a cuore il tema della sostenibilità ambientale a utilizzare mezzi che vanno in questa direzione".