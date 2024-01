Più efficienza energetica per le scuole elementari. Il Comune chiede fondi

Un bando da poco meno di un milione di euro. Il Comune di Cassolnovo ha scelto questa via per trovare le risorse per l’efficientamento energetico delle scuole elementari di viale delle Rimembranze. Il progetto è stato già messo a punto e prevede la sostituzione della caldaia, la posa dei cappotti esterni, il cambio dei serramenti e la posa sul tetto di un impianto fotovoltaico. Si tratta di uno sforzo che comunque non sarà inutile: se non si entrerà in graduatoria per i fondi, lo si potrà sfruttare per il futuro per nuove iniziative o quando saranno disponibile le risorse per realizzarlo.