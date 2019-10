Chignolo Po (Pavia), 21 ottobre 2019 - Era stato abbandonato con tutta probabilità ancora vivo, ma non è sopravvissuto a temperature per lui troppo fredde. La carcassa di un pitone è stata recuperata domenica lungo la sponda destra del Lambro, in località Lambrinia, nel comune di Chignolo Po. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Gruppo Forestale di Pavia, con una pattuglia in servizio nelle Stazioni di Pavia e Mortara, allertati da un pescatore. Si trattava di un esemplare adulto di 'Python bivittatus', specie protetta, lungo circa due metri e mezzo.

Intervenuto sul posto anche il veterinario dell'Ats di Pavia, la carcassa del rettile è stata portata all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Pavia, per verificare le cause della morte. L'ipotesi è che l'animale fosse stato abbandonato ancora vivo da qualcuno che aveva evidentemente deciso di disfarsene, mandandolo incontro a morte certa. "I pitoni - spiegano i carabinieri forestali - sono rettili che sopravvivono in appositi terrari la cui temperatura deve essere regolamentata, da un minimo di 25 a un massimo di 32 gradi centigradi. Ovviamente la temperatura di questi giorni è molto più bassa e lo stress termico a cui è stato sottoposto gli è stato fatale". Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di individuare il responsabile del reato di abbandono di animale, punito con l'arresto fino a un anno e ammenda fino a 10mila euro.