Pieve del Cairo (Pavia), 13 agosto 219 - Arpa e polizia locale hanno scoperto questa mattina, martedì 13 agosto, un allevamento abusivo di cani e gatti in un capannone nelle campagne di Pieve del Cairo, paese sulla sponda pavese del Po. Decine di cuccioli erano costretti a vivere in gabbie molto anguste e in condizioni igieniche precarie.

Il controllo è avvenuto nell'ambito del progetto Savager, avviato dalla Procura di Pavia per individuare discariche abusive anche con l'utilizzo di immagini satellitari. Nella zona erano stati individuati rifiuti abbandonati, anche pericolosi. Il personale che si è recato sul posto per un sopralluogo, insospettito dai latrati provenienti da un capannone, ha esteso le verifiche anche all'interno dello stesso, rinvenendo una sorta di allevamento-lager. È stato così chiesto l'intervento dei veterinari dell'Ats per gli accertamenti di competenza. Al proprietario è stato contestato il reato di maltrattamento di animali, oltre a quello di abbandono di rifiuti. L'area è stata sequestrata e gli animali trasferiti in un rifugio autorizzato.