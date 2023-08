Piccoli ponti “dimenticati” Arrivano nove milioni via alla messa in sicurezza

Ponti, marciapiedi e strade, prosegue l’attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Ammonta a 9.589.200 euro per un totale di 33 interventi l’investimento di cui beneficeranno Comuni, Cm, consorzi, parchi e altri soggetti pubblici. Le opere che si realizzeranno serviranno a garantire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale, oltre alle infrastrutture viarie. Tra i lavori, quelli sul ponte su fosso di Vendemiassi a Casanova destra, la manutenzione e adeguamento sismico del ponte rosso sul torrente Staffora nel territorio di Voghera, la rimozione gabbioni e rifacimento spallette e arcata del ponte sul torrente Rile a Rivanazzano e la messa in sicurezza del ponte sul torrente Coppa a Casteggio.

"È una bella boccata di ossigeno per i Comuni che possono aprire cantieri per riqualificare la rete infrastrutturale – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Terzi –. L’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo alla ripresa economica". Le opere sono attese da tempo. "Non solo grandi opere – ha aggiunto Terzi –: il Piano finanzia anche interventi più piccoli ma di fondamentale importanza per i contesti in cui si collocano". "Il Piano Lombardia - ha sottolineato Fontana - continua a dispiegare i propri effetti e a fornire risorse ai territori. Questi investimenti sono essenziali per realizzare opere che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste solo sulla carta. Abbiamo accolto le richieste delle comunità territoriali". M.Ma.