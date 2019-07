Pavia, 26 luglio 2019 - Ha rintracciato una sua amica d'infanzia, che non vedeva da 15 anni, dopo averla cercata con insistenza tramite i social network. Da quel momento ha iniziato a tormentarla con «una condotta reiteratamente molesta e persecutoria», come si legge in un comunicato diffuso dai carabinieri di Pavia il 26 luglio.

E sono stati proprio i militari dell'Arma a dare esecuzione a un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.