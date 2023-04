Per il 25 Aprile Anpi Fiom apre una sezione

È un 25 Aprile tra sacro e profano quello che attende Pavia. Se in una parte della città, infatti, si svolgeranno le consuete manifestazioni per la festa della Liberazione, alle quali quest’anno non potrà partecipare il sindaco Fabrizio Fracassi ancora ricoverato in ospedale, nella basilica di San Pietro in Ciel d’oro arriverà la staffetta che ha ripercorso il tragitto compiuto dalle spoglie di Sant’Agostino 1300 anni fa.

Il corteo per la festa della Liberazione partirà alle 10,30 da piazzale Ghinaglia per arrivare in piazza del Carmine, dove sarà diffusa una registrazione di Alessandro Barbero sulla tragica vicenda di via Rasella e delle Fosse ardeatine. Quindi il corteo si sposterà in piazza Italia per ascoltare il discorso di Massimo Castoldi, docente universitario di filologia italiana, l’oratore antifascista indicato dall’Anpi e dall’Istituto per la storia della resistenza. E proprio Anpi da ieri ha una nuova sezione: Anpi Fiom Pavia. Composta per ora da 26 persone, tra le quali Fabio Catalano e Luigi Sgorba della segreteria Cgil, vuole portare i valori antifascisti e la Carta costituzionale nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche metalmeccaniche.

Sul fronte sacro, invece, l’arrivo della staffetta partita da Cagliari il 18 marzo. coordinata dall’Associazione cammino di Sant’Agostino, che ha toccato Genova, Sampierdarena, Savignone, San Sebastiano Curone, Volpedo, Casei Gerola, Cava Manara. Nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro i partecipanti verranno accolti dal priore dei Padri Agostiniani, padre Antonio Baldoni. Sarà presente anche una delegazione dell’associazione Via Augustina che nel Nord Africa fa camminare i giovani "Sur les pas de Saint Augustin" tra Tunisia e Algeria.

