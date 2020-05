Pavia, 28 maggio 2020 - Prima ha lasciato tutta la sua liquidazione ai precari dell’Università e per questo ha ottenuto un riconoscimento dal presidente Sergio Mattarella, ora ha aderito anche all’iniziativa “Nessuno si salva da solo”. La docente universitaria Alessandra Albertini ha accolto l’invito di Caritas Pavia e Csv Lombardia Sud; per un anno devolverà parte della sua pensione a chi è in difficoltà.

"Chi, come molti della mia generazione, ha avuto la fortuna di accedere alle sicurezze e tutele create nel Dopoguerra – ha scritto la docente in pensione –, ha il dovere di “restituire“. Nei prossimi mesi vedremo persone che sino a febbraio riuscivano seppure faticosamente a mantenere se stessi e la propria famiglia, non farcela più" Le quote donate finiscono in un fondo benefico. E aumentano sempre di più le persone che si uniscono alla scelta fatta dall’insegnante Daniela Bonanni e dall’ex consigliere di Fondazione Cariplo Carla Torselli. "La solidarietà ci distingue come esseri umani" ha sostenuto la docente Maria Teresa Camera. "La nostra società - ha aggiunto l’ex assessore comunale Angelo Zorzoli - rischia di passare dal “distanziamento sociale“ alla “solitudine sociale“".