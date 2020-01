Pavia, 9 gennaio 2020 - Bambini dal pediatra anche il sabato pomeriggio. Da questo fine settimana nella sede di Pavia di viale Indipendenza sarà attivo un ambulatorio pediatrico per le patologie acute e non differibili dei più piccoli. Il servizio, destinato a coloro che hanno zero a quattordici anni, sarà completamente gratuito e vi si potrà accedere dalle 14 alle 17,30. "L’obiettivo dell’iniziativa - ha commentato il direttore generale Mara Azzi - è quello di offrire alle famiglie l’opportunità di usufruire di un servizio territoriale pediatrico anche in una giornata in cui, di norma, non sarebbe previsto".

Fra gli obiettivi prioritari dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di Pavia, infatti, vi è la promozione di iniziative utili a favorire l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, avendo particolare riguardo alle fasce più fragili della popolazione. Nessuna intenzione però di sostituirsi al pronto soccorso dove il bambino dovrà comunque essere portato in caso di urgenze-emergenze rivolgendosi al proprio ospedale di riferimento. Nei casi in un cui invece i bambini dovessero presentare una malattia acuta per la quale si rende necessaria una visita medica che non può essere rimandata al lunedì mattina, ci si potrà presentare all’ambulatorio muniti di tessera sanitaria del bambino ed esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente in tema di privacy. Il numero di bambini ammessi alla visita sarà programmato in coerenza con la fascia oraria di funzionamento dell’ambulatorio. Il servizio dovrebbe alleggerire un po’ il pronto soccorso del San Matteo.

Lì, in base agli ultimi dati resi noti dal Policlinico dal 1° gennaio al 31 agosto 2017 si sono registrati 43.110 accessi, 28.806 dei quali visitati negli ambulatori generali, 9.535 all’ambulatorio traumatologico, 4.769 con codici minori. E, stando alle statistiche di Regione Lombardia sono soprattutto i più giovani e i grandi anziani a rivolgersi più spesso al pronto soccorso, oltre la metà degli accessi infatti avviene in giovane o giovanissima età (oltre un milioni di lombardi da 0 a 24 anni) con la maggior parte di codici bianchi, mentre gli anziani rappresentano il 18%. Per fornire un servizio in più, quindi, dopo Pavia l’iniziativa sarà estesa nelle settimane successive anche a Voghera (a partire dal 18 gennaio) e a Vigevano. Non è la prima volta che nel capoluogo pavese viene aperto un ambulatorio pediatrico al sabato. Anche il 2017 era cominciato con l’apertura in via sperimentale del servizio, ma in quel caso veniva offerto al mattino dalle 9 alle 12,30 e in viale Montegrappa.