Pazienti dimessi Non ancora in grado di ritornare a casa: ecco le cure intermedie

di Manuela Marziani

L’Ospedale di comunità pensato per ridurre gli accessi al Pronto soccorso è realtà. Aperto nel presidio Carlo Mira, dove già si trova la Casa di comunità inaugurata in autunno, vi si potrà accedere su segnalazione del medico di medicina generale o del reparto di dimissione. Il requisito fondamentale è la stabilità clinica e la concomitante necessità di assistenza e sorveglianza infermieristica nonché di supporto nelle 24 ore. All’Ospedale di comunità potranno accedere pazienti con necessità di assistenza residenziale non erogabili a domicilio, una diagnosi già individuata e magari la necessità di ossigenoterapia.

Il Carlo Mira, costruito nel 1926, è dedicato all’ingegnere che lo fondò e ha un bacino d’utenza che arriva fino a Milano Sud. In provincia di Pavia, grazie alla riforma sanitaria gli ospedali sono sette: quattro come quello di Casorate saranno sia Casa sia Ospedale di comunità, mentre tre sono solo Case di comunità, punto di riferimento continuativo per i cittadini.

In queste strutture medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti della salute opereranno in équipe, anche in raccordo con la rete delle farmacie territoriali. "È un ospedale grandissimo e andrebbe valorizzato con investimenti seri – aveva commentato Patrizia Sturini della Cgil, dopo un blitz a febbraio – Invece è stato abbandonato, le ali destra e sinistra sono chiuse e su eventuali lavori in corso o futuri nella struttura alle organizzazioni sindacali non è dato sapere". La struttura per le cure intermedie accoglierà pazienti a bassa intensità clinica che necessitano di ricoveri brevi per cure intermedie in attesa di fare ritorno al proprio domicilio.

Durante la pandemia, diversi malati non acuti erano stati trasferiti al Carlo Mira in attesa delle dimissioni. Una volta dimessi tutti i pazienti, il reparto era rimasto chiuso e il sindacato Fials aveva sollecitato ad Asst la riapertura di un punto di riferimento importante sul territorio. Per una parte della provincia e per il Sud Milano infatti l’ospedale di Casorate è molto importante. Una volta chiuso il reparto dedicato alle cure sub-acute dei pazienti Covid, c’era il rischio di trasferimento di due medici a Mortara.