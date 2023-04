Pavia, rapinano la paghetta (10 euro) di un 14enne: due minorenni arrestati

Pavia, 26 aprile 2023 - Due minorenni arrestati dalla polizia, per un'altra rapina ai danni di un 14enne. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, negli spazi esterni del Centro commerciale Minerva, dietro l'autostazione di via Trieste, altra zona 'calda' della città per episodi di bullismo che sfociano però in veri e proprie reati penali, come un po' tutto il centro storico pavese e in particolare piazza del Lino, dove proprio lo stesso 14enne aggredito ieri era già stato rapinato nel pomeriggio di venerdì scorso.

Anche questa volta il bottino è stato magro, i soli 10 euro di paghetta che il 14enne si era fatto dare dalla madre prima di uscire con gli amici. Era insieme a un’amica, anche lei minorenne, quando è stato nuovamente aggredito dal gruppetto composto da 5 giovani, ha tentato di cercare rifugio in un negozio ma è stato prelevato e portato all'esterno, minacciato e costretto a consegnare i soldi agli aggressori.

Nel frattempo è stata chiamata la polizia e una Volante giunta in breve sul posto ha individuato due presunti responsabili, portati in Questura per l'identificazione e quindi tratti in arresto in flagranza. Uno dei due, entrambi minorenni, sarebbe stato riconosciuto dalla vittima come il responsabile anche del precedente episodio in piazza del Lino. La posizione dei due giovani arrestati è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria minorile di Milano.