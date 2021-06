Pavia - Gli hanno contestato in tutto quattro episodi, due furti compiuti e altri due rimasti tentati, tutti commessi nell'arco di circa mezz'ora, martedì mattina, tra il parcheggio e l'interno della piscina Campus Aquae a Pavia Ovest. C.R., 43enne pluripregiudicato, residente al campo nomadi di viale Bramante a Pavia, dopo la convalida dell'arresto di questa mattina, ha ottenuto i domiciliari in attesa dell'udienza, fissata al prossimo 12 luglio.

La Volante della polizia era stata chiamata per la segnalazione del malvivente che, dopo aver danneggiato un'automobile in sosta nel parcheggio, si stava allontanando. E' stato però rintracciato di fatto ancora nella flagranza dei reati e i poliziotti, grazie alla collaborazione delle vittime dei furti e dei dipendenti della struttura sportiva presa di mira, hanno poi ricostruito il raid del ladro. E' stato trovato in possesso di uno smartphone, di un paio di occhiali da sole e di un portafogli che sono risultati rubati da un'auto in sosta e da uno zaino all'interno dell'impianto. Oltre ai due furti riusciti, altri due sono rimasti tentati, ai danni di un'altra auto in sosta nel parcheggio e alla reception della struttura, dalla quale avrebbe cercato di rubare un tablet e i contanti della cassa. L'arresto è scattato per il reato di furto aggravato.