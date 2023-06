Pavia, privati sostengono spesa di 75mila euro per l'alaggio di barche

Una spesa di oltre 75mila euro sostenuta dai privati per mettere a disposizione della città l’unico alaggio di barche di viale Lungo Ticino Sforza. È stata inaugurata ieri la nuova gru a bandiera della portata di mille chili installata di fronte alla sede della Battellieri Colombo. Collaudata il 23 dicembre 2021 e successivamente integrata con un dispositivo per eliminare, a riposo, la rotazione del braccio dovuto alle forti raffiche di vento anche a seguito di perturbazioni atmosferiche, la posa della gru è stata oggetto di una preventiva e approfondita indagine geologica vista la sua particolare collocazione sul marciapiede sovrastante i bastioni spagnoli. A seguito della verifica condotta dal geologo Gianluca Nascimbene si sono dovuti realizzare 7 micropali di 12 metri per ancorarsi all’altezza del letto del fiume. I lavori sono iniziati il 4 ottobre 2021 e terminati il 13 aprile 2022. "La posa della gru ha comportato un sforzo economico non indifferente per la società di 150 soci a cui non è stato chiesto alcun contributo straordinario – ha detto il presidente della Battellieri Colombo Guido Corsato –. È un valore aggiunto per pavesi, forze dell’ordine e turisti". M.M.