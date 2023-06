Pavia, Prefetta De Carlini, "Lavoriamo insieme per la sicurezza dei cittadini"

"Dobbiamo cercare di lavorare insieme e agire per la tranquillità dei cittadini incrementandone partecipazione e consapevolezza. Non si tratta di intraprendere iniziative personali o in forma associata, ma di ampliare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica strutturando, con modalità appropriate, le segnalazioni della cittadinanza rivolte ai sindaci e alle forze dell’ordine". Sono le parole del prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, a margine della cabina di regia sul Protocollo sul controllo di vicinato, che ha presieduto ieri a palazzo Malaspina. Un incontro alla presenza di 22 sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, del presidente della Provincia Giovanni Palli e del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Marco Iseglio, per fare il punto della situazione su meccanismi e procedure del Protocollo, che ieri è stato sottoscritto anche dai sindaci di Chignolo Po e Codevilla. S.Z.