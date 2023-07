Pavia, ventenne rapinato in piazzale Ghinaglia: ferito alla testa con un coltello

Pavia, 7 luglio 2023 – Ferito alla testa con un coltello per impossessarsi di 400 euro in contanti e poco altro. È accaduto ieri sera a un ventenne che in piazzale Ghinaglia, sul lato del ponte coperto che sfocia in Borgo Ticino, è stato circondato da tre persone.

“Devi darci tutto quello che hai” i malviventi avrebbero intimato al ragazzo minacciandolo con un coltello. Forse nel tentativo di evitare di consegnare il denaro, una catenina d’oro e il cellulare, tra il giovane e i suoi aggressori potrebbe essere nata una colluttazione e ad aver avuto la peggio è stato proprio il ventenne che ha rimediato una ferita di arma da taglio alla testa e un morso sul braccio.