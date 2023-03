Pavia, inquilino molesto arrestato per droga: applausi dei vicini ai carabinieri

Pavia, 30 marzo 2023 - Dalle finestre i vicini di casa si sono affacciati per applaudire i carabinieri. L'arresto eseguito nella notte, nelle case popolari dell'Aler in viale Canton Ticino, è stato infatti salutato come una liberazione, dopo ripetute denunce per minacce da parte di un inquilino, 39enne.

L'episodio più clamoroso risale allo scorso 15 febbraio, quando l'uomo aveva sparato dalla finestra con una pistola, facendo arrivare ben cinque pattuglie della polizia, che avevano poi accertato che l'arma era solo una innocua scacciacani, facendo quindi scattare la denuncia in stato di libertà. Non il primo né l'ultimo episodio, ma una lunga serie che ha portato anche a una raccolta di firme degli inquilini per chiedere un intervento dell'Aler nei confronti del vicino molesto.

In realtà l'arresto scattato da parte dei carabinieri non riguarda direttamente le lamentele dei vicini, ma una presunta attività di spaccio dello stesso 39enne. L'uomo, nei giorni scorsi, era stato infatti segnalato alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di droga, per uso personale. Ma, monitorando la situazione, i militari della Compagnia di Pavia hanno notato un sospetto viavai del 39enne dalle cantine del palazzo dove risiede.

Ed è così scattata la perquisizione domiciliare: in casa sono stati trovati 35 grammi di hashish nascosti in camera da letto, mentre nella cantina, ben occultati in una scatola, altri 80 grammi della stessa sostanza stupefacente, insieme alla consueta attrezzatura per pesare e confezionare dosi.

E' quindi scattato l'arresto per l'ipotesi di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri, in attesa dell'udienza di convalida e dell'eventuale giudizio per direttissima, in programma oggi in Tribunale.