Pavia, infermiere fuori servizio salvano bimba che rischiava di annegare: "Non chiamateci eroine"

Una frazione di secondo e un passo in più avrebbero potuto risultare fatali a una bambina di quasi 4 anni. È accaduto nel pomeriggio di Ferragosto al Campus aquae dove una famiglia era andata per trascorrere le ultime ore della giornata. Appena arrivati i due bambini, uno in età scolare e l’altra più piccola, si sono buttati in piscina, mentre la mamma era ancora fuori dall’acqua. "Erano nella vasca ludica - ha raccontato il direttore sportivo Gianluca Maestri - che degrada da zero. La sorellina seguiva il fratello maggiore che tocca in tutta la vasca. La piccola ha fatto un passo in più e ha bevuto sott’acqua. Fortunatamente il caso ha voluto che avvenisse davanti alla postazione degli assistenti bagnanti". Il bagnino si è tuffato, ha portato la bambina fuori e proprio in quel punto a prendere il sole c’era una studentessa di medicina che si è identificata e ha iniziato il massaggio cardiaco, poi le hanno dato il cambio due infermiere del pronto soccorso del San Matteo.

Che cosa è accaduto?

"Stavamo prendendo il sole, quando abbiamo sentito il bagnino urlare a tutti coloro che erano in vasca di uscire - raccontano le due infermiere che hanno chiesto di mantenere l’anonimato perché non vogliono pubblicità -. Abbiamo visto la studentessa che praticava il massaggio cardiaco e siamo andate a darle il cambio".

Vi hanno portato il defibrillatore, vero?

"Sì, dopo la prima analisi non era ancora il momento di defibrillare e abbiamo continuato ad effettuare il massaggio. Dopo la seconda analisi abbiamo ricominciato il massaggio e la bambina ha pianto, quindi l’abbiamo girata su un fianco, ha vomitato tanto e si è ripresa".

All’arrivo del medico del 118 la bambina come stava?

"Meglio, è stato necessario stabilizzarla e portarla in ospedale per tenerla sotto controllo. Quando è stata portata via in barella è scattato un applauso da parte di tutti i bagnanti".

È stato un ringraziamento?

"Sì, siamo state sorprese. Ma siamo molto contente che la bambina si sia ripresa".

Siete delle eroine.

"No, non siamo né eroine né angeli. Abbiamo fatto soltanto il nostro lavoro. Piuttosto è stato molto bravo il bagnino che è intervenuto immediatamente come aveva fatto meno di due mesi fa, quando un’altra bambina si era sentita male in piscina".

Avete avuto modo di parlare con i genitori della piccola?

"C’è una barriera linguistica tra noi, parlano soltanto in francese. Comunque ci siamo informate sulle condizioni della piccola che sta bene".

Vorreste abbracciarla?

"Certamente, se accadrà e vorranno venirci a cercare. Noi siamo felici d’averla salvata".