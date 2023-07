Pavia in vetta tra i grandi atenei pubblici

È ancora l’ateneo pavese il migliore d’Italia. Secondo i dati raccolti dal Censis, che quest’anno hanno preso in considerazione 948 variabili, l’Università di Pavia ha ottenuto un punteggio di 91,2 punti, superiore a quello dell’Università di Perugia, che si colloca in seconda posizione a 90,5 punti. Tre gli ambiti considerati: lauree biennali, triennali e magistrali a ciclo unico. Tra le biennali UniPv è sul podio nei percorsi: letterario-umanistico, politico-sociale -comunicazione, psicologico ed economico. Tra le prime dieci università nelle categorie medico-sanitario e farmaceutico (quinta in assoluto), scientifico, architettura e ingegneria civile, ingegneria industriale e dell’informazione, scienze motorie e sportive. Per le lauree triennali l’ateneo pavese è ai vertici negli indirizzi: scientifico, architettura e ingegneria civile, economico, medico-sanitario e farmaceutico, politico-sociale e comunicazione, psicologico. Grandi riscontri per i percorsi magistrali a ciclo unico. L’Università ha i migliori corsi di laurea d’Italia tra gli atenei pubblici in medicina e chirurgia (dove distacca la seconda di 7,5 punti) e in odontoiatria. È terza nei percorsi di architettura e ingegneria edile-architettura e sesta per farmacia e farmacia industriale.