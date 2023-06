Pavia, detenuti lanciano bombolette di gas: incendio in carcere

Pavia, 29 giugno 2023 - La colonna di fumo nero è durata poco, ma ha provocato non poca preoccupazione in chi l'ha notata transitando in auto sulla tangenziale pavese, soprattutto perché proveniva dall'interno del carcere di Torre del Gallo.

Poco prima delle 13.30 di oggi, giovedì 29 giugno, i primi a lanciare l'allarme sono stati gli iscritti di L24, gruppo della galassia social del Comitato Ponte Becca, che con l'Osservatorio Strade Pavia e provincia monitora costantemente e avvisa dei potenziali pericoli. In questo caso i rischi viabilistici erano più che altro legati agli automobilisti curiosi che transitando sulla tangenziale, in corrispondenza degli svincoli sulla Vigentina, rallentavano per guardare cosa stava succedendo.

Tutto è però durato poco, perché l'incendio è stato domato in breve dall'interno del carcere e dai vigili del fuoco, senza peraltro provocare gravi danni. Dai sindacati della polizia penitenziaria sono poi filtrate notizie tranquillizzanti sul fatto che nessuno aveva comunque corso pericoli, né detenuti né agenti.

Le fiamme erano infatti divampate non all'interno di una sezione ma su un terrazzino esterno. Ricostruendo l'accaduto, è emerso che alcuni detenuti avrebbero lanciato delle bombolette di gas sul terrazzino, che erano esplose e avevano provocato l'incendio al contatto con la copertura di catrame, rovente a quell'orario con il sole a picco. Un gesto di protesta, contro le condizioni che peggiorano con il caldo e per il sovraffollamento.