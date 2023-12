San Siro, premiati i pavesi dal grande cuore. E intanto il sindaco lancia la sua ricandidatura

Pavia – “Nutro la ferma speranza di potere andare ancora avanti a lavorare, tutti insieme, verso una Pavia sempre migliore". Il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi in conclusione del suo discorso in occasione di San Siro, ha lanciato la propria ricandidatura. È avvenuto durante la cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche che vengono consegnate nella giornata dedicata al santo patrono.

Un San Siro particolare, l’ultimo della legislatura che ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio di quanto è stato fatto e di quanto ancora resta da fare. "Il recupero di 7 alloggi all’interno della basilica di San Lanfranco, in grado di ospitare persone rimaste temporaneamente senza casa – ha aggiunto Fracassi – e la realizzazione di una nuova mensa del fratello sono il faro del percorso di rigenerazione urbana".

Diversi i progetti di recupero di aree dismesse che sono iniziati, ma accanto a quelli sostenuti dai privati ce ne sono altri che si avvarranno di fondi pubblici. "È iniziata anche la ristrutturazione della ex chiesa di San Marino – ha aggiunto il sindaco – che consentirà di recuperare un luogo di notevole pregio storico architettonico e di riaprirlo alla collettività come spazio espositivo e congressuale". Fracassi e il presidente del Consiglio comunale Nicola Niutta hanno poi consegnato le 11 benemerenze all’insegna della solidarietà.

Hanno ritirato la medaglia la presidente di Anffs Mauretta Cattanei, Adv Un nuovo dono, il team degli specializzandi che ha compiuto diverse missioni in Ucraina e Rocco Rosa che, dopo aver perso la vista e le mani a causa di una mina, si è trasferito a Pavia per aiutare gli altri alla Casa del giovane. Premiati anche Lorenza Bergamaschi che ha voluto dividere il riconoscimento con gli operatori dell’hospice Santa Margherita, Giovanni Arrigo Rona, il rettore del collegio Borromeo Alberto Lolli e la Sanmaurense. Alla memoria premiati Daniele Marchi, il maestro travolto e ucciso mentre andava dai suoi bambini, Katia Pietra referente della Ledha e Fulvio Avvantaggiato medico più volte impegnato in Senegal.

Ieri sera, il concerto offerto dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha chiuso le celebrazioni aperte dal solenne pontificale del vescovo Corrado Sanguineti incentrato sulla sfida educativa. "Si è evocato all’avvio di corsi all’affettività nelle scuole – ha detto il vescovo – come se bastasse l’ennesimo corso a educare giovani, come se fosse sufficiente informare".