Pavia, 150 Cittadini Presentano Proposte per le Elezioni

Completare il recupero dell’ex convento di Santa Clara fermo ormai da anni; edificare nuove case per chi ha limitate disponibilità economiche; migliorare il trasporto pubblico: sono alcune delle proposte che oltre 150 pavesi hanno presentato agli amministratori di centrosinistra (Cittadini per Pavia, Pavia a Colori, Pd, Alleanza Verdi Sinistra, M5s, Azione, Italia Viva, Più Europa e Rodolfo Faldini del Gruppo Misto) perché diventino i “mattoni“ su cui costruire il programma elettorale per le prossime elezioni.

"C’è molta preoccupazione per le criticità legate alla piscina di via Folperti – ha detto Mayra Paolillo del Pd, che ha seguito sport e tempo libero – il timore è che non riapra in autunno". "Occorre un maggiore controllo su come Autoguidovie gestisce il servizio in città – ha aggiunto Cettina Panzera – Gli ospedali, ad esempio, necessitano di collegamenti più rapidi con la stazione anche la domenica e servono bus alla sera". "Pavia ha il vantaggio e lo svantaggio di essere il fulcro sanitario di tutta la provincia – ha detto Roberto Rizzardi, medico e consigliere comunale – Potrebbe diventare anche un modello virtuoso coinvolgendo Vigevano e Voghera, magari facendo anche corsi e incontri sugli stili di vita di cui non si è ancora occupato nessuno".

Sul fronte sociale è stata portata la richiesta di nuove case ecosostenibili da destinare soprattutto ai giovani, e una maggiore attenzione ai minori non accompagnati. Tutte le proposte e le richieste saranno tenute da parte e valutate, come quella che riguarda i lavori a Santa Clara dove si sarebbe dovuta trasferire la biblioteca Bonetta e invece l’intervento è ancora fermo.

