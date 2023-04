Patrocinio del Comune al concerto rap, scoppia la polemica

È polemica per il concerto dei rapper Rondo Da Sosa e Neima Ezza del 2 settembre in piazza del Comune a Cremona, nell’ambito della rassegna “TRF Sotto il Torrazzo“ a cura del Tanta Robba Festival. Lega e Fratelli d’Italia contestano il patrocinio comunale all’esibizione per il curriculum giudiziario dei due giovani artisti. La capogruppo della Lega in Consiglio, Simona Sommi (foto), ha depositato un’interrogazione: "Riteniamo grave e inopportuno concedere il patrocinio al concerto di simili personaggi, che non solo sono a processo per aver partecipato all’attività criminale delle baby gang milanesi, ma che ne esaltano perfino le gesta nelle loro canzoni. Di fronte al crescere del disagio giovanile, è così che il Comune intende rispondere?". L’iniziativa è stata sostenuta anche dal deputato del Carroccio Fabrizio Cecchetti, coordinatore lombardo della Lega. "La politica non deve fare scelte artistiche" è la replica dell’assessore alla Cultura, Luca Burgazzi.