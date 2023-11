Patente, all’esame con l’auricolare. Scoperto lo ingoia e va in ospedale

In tre hanno cercato di superare l’esame scritto di guida facendosi passare le risposte attraverso un auricolare ma sono stati pizzicati e addirittura uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per farsi estrarre il piccolo manufatto che si era incastrato nell’orecchio. L’episodio è avvenuto presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Somaglia ed è stata la Polizia Locale di Casalpusterlengo a scoprire e denunciare, in diverse sessioni di esame, tre uomini di nazionalità tunisina, indiana e cinese, i quali, grazie all’ausilio di un kit occultato sotto gli indumenti e fissato con del nastro adesivo alla pelle (comprendente una microcamera che sporgeva in modo impercettibile dai ricami delle felpe, un alimentatore, un router wi-fi connessione dati simile ad una carta di credito, uno smartphone e un microauricolare senza fili), si facevano passare le risposte da un suggeritore che, grazie alla microcamera, era in grado di vedere il monitor. Gli agenti si sono insospettiti, in un caso, per uno smartphone lasciato acceso sulla postazione da un candidato mentre negli altri due casi, l’atteggiamento sospetto degli uomini, sommato alla loro scarsissima conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata, ha fatto scattare l’allarme. Tutti e tre i soggetti, una volta capito di essere stati scoperti, hanno consegnato agli agenti della Polizia Locale tutte le attrezzature elettroniche occultate e, in un caso invece, un tizio è stato accompagnato presso il reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Lodi per l’estrazione del microauricolare infilato troppo in profondità nel condotto uditivo. Nei primi dieci mesi del 2023, sono già sette le persone sorprese a "barare" per conseguire indebitamente la patente di guida. Mario Borra