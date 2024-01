Lomellina, il Consorzio rifiuti è fallito nel 2022. A quaranta Comuni arriva il conto da pagare

Parona Lomellina (Pavia) – Una richiesta di provvedere al pagamento delle quote di spettanza. È arrivata per posta certificata ai sindaci dei 40 Comuni lomellini soci del Clir, il Consorzio che si occupava della raccolta e gestione dei rifiuti, dichiarato fallito nell’estate di due anni fa.

A inviarla, il curatore fallimentare che ha invitato gli enti locali a regolarizzare la loro posizione rispetto alla società fallita, come risulta dalla contabilità dell’azienda. Le somme sono importanti e hanno già generato agitazione nelle varie Amministrazioni. Di più: alcune sono pronte a contestare la richiesta e stanno valutando le modalità per farlo.

Un caso è quello di Robbio, cui sono stati chiesti 39mila euro. "Noi abbiamo già pagato il dovuto – fa sapere il sindaco Roberto Francese – e non intendiamo versare altro". Eppure non gli è andata nemmeno malissimo, visto che altri Comuni si sono visti recapitare richieste oltre i 200mila euro. Quella del Comune lomellino peraltro è una situazione anomala: Robbio infatti aveva chiesto di uscire dal Clir, ma non gli era stato consentito. "Non ci hanno permesso di restituire le quote – spiega Francese – né ce le hanno liquidate. Così, da quattro anni, abbiamo scelto di esternalizzare il servizio". Una scelta identica a quella operata da Cilavegna. Intanto l’immobile che è stato sede operative dell’ex CliR, in via della Stazione a Parona Lomellina, verrà nuovamente messo all’asta, dopo che quella del 7 novembre non aveva portato all’alienazione. Ci si riprova martedì: la base d’asta scende da 489mila euro a 366.750, rispetto a un valore della struttura stimato in 652mila euro.