Parona Lomellina – Nella sua auto, parcheggiata in vicolo Donselli, i carabinieri, che hanno provveduto ad un controllo di routine nel pomeriggio di ieri, hanno trovato 60 grammi di cocaina già confezionati in 67 dosi pronte per esserne smerciati.

I militari della stazione di Mortara hanno fatto scattare le manette ai polsi di un marocchino di 30 anni senza fissa dimora. L'uomo aveva con sé anche 1.245 euro, considerati provento della sua attività illecita che, come la droga, sono staie posti sotto sequestro. Mentre le indagini proseguono l'uomo è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.