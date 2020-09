Bereguardo (Pavia), 14 settembre 2020 - Già a fine mattinata si sono contati 15 quintali di rifiuti raccolti, in una sessantina di sacchi, per un volume di 25 metri cubi di spazzatura. Ma l’iniziativa del Parco del Ticino che si è tenuta ieri sulla spiaggia del ponte di barche di Bereguardo, non si è occupata “solo“ della pulizia, come già fatto nel precedente weekend sulla spiaggia del Sayonara a Vigevano. Nel pomeriggio, infatti, la seconda parte dell’iniziativa è stata dedicata all’informazione ed educazione, per sensibilizzare i fruitori al rispetto delle regole.

"Il Parco del Ticino - commenta la presidente Cristina Chiappa - ha una sua caratteristica nel territorio fortemente urbanizzato tutt’intorno al fiume: non è come ad esempio nel Parco nazionale del Gran Paradiso, dove chi ci entra ha la piena consapevolezza di essere in un Parco. Qui siamo a Bereguardo, ma siamo comunque in un Parco. Anche se pare che la maggior parte delle persone qui sulla spiaggia non se ne rendano conto".

«È importante - aggiunge Massimo Braghieri, consigliere pavese del Parco del Ticino, con delega ai settori del volontariato e della vigilanza - spiegare perché ci sono le norme e perché vanno rispettate. Chi accende una griglia a terra viene sanzionato perché rischia di mandare in fumo ettari ed ettari di boschi. Chi abbandona i rifiuti sulla spiaggia deve pensare che se non c’è nessuno che li raccoglie al suo posto, poi quando il fiume va in piena vengono trasportati a valle e finiscono in mare". "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo cambiamento delle persone che frequentano le spiagge: prima erano più legati al territorio, lo conoscevano e lo rispettavano. Ora la maggior parte vengono da fuori, non conoscono il fiume. Ma noi siamo qui proprio per farlo conoscere, amare e rispettare".

All’evento organizzato dalle Guardie ecologiche volontarie del Parco del Ticino, con la collaborazione del Corpo volontari, del Settore vigilanza - guardiaparco e dei gruppi di volontariato locale Zelata verde, Giacche verdi Lombardia, Comitato Ticino 2000 e Protezione civile del Comune di Bereguardo, hanno partecipato di più di un centinaio di volontari.