Parco giochi di via Gerla intitolato all’agente stroncato da malattia

Ucciso da una grave malattia ad appena 37 anni, sarà ricordato per sempre Marco Signore, l’agente di polizia che aveva indossato la divisa ad appena 21 anni seguendo le orme del padre e, dopo aver prestato servizio a Luino, dal 2004 lavorava a Pavia. Insignito con la benemerenza di San Siro alla memoria nel 2014, al poliziotto ieri è stato ieri il parco giochi di via Gerla. "Perché i bambini e i ragazzi che giocheranno qui - è la motivazione letta alla presenza dell’assessore ai servizi civici Barbara Longo - sperimentino il valore dell’amicizia e superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell’amore". Marco Signore abitava a Pavia in una traversa di viale Cremona, amava moltissimo stare in mezzo agli altri anche quando era in servizio. Colpito da una malattia, ha lottato con tutte le sue forze per continuare a vivere, ma dopo poco si è dovuto arrendere.