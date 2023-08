Parchi passati al setaccio dalla polizia locale In via Riberia trovato un giovane con cocaina

Quando si è trovato davanti gli agenti della polizia locale impegnati in una attività di prevenzione e repressione dello spaccio, era seduto su panchina dei giardini di via Riberia a Vigevano ed è apparso subito molto nervoso. Così gli uomini del comando di via San Giacomo gli hanno chiesto se avesse con sé della droga: lui, ventiquattrenne di nazionalità ecuadoriana, dopo qualche attimo di incertezza, ha consegnato loro un involucro che conteneva meno di mezzo grammo di cocaina, droga che è stata posta sotto sequestro. Considerata la modica quantità per il giovane l’unico provvedimento adottato è stato la segnalazione alla Prefettura come consumatore abituale di sostanze stupefacenti. L’attività della polizia locale prosegue con particolare attenzione ai giardini e alle aree verdi della città. U.Z.