Pavia, negli Horti del Borromeo una panchina per Giulio Regeni

Pavia, 7 novembre 2023 - Non una panchina per riposare, ma una panchina per fermarsi a pensare e riprendere il cammino con maggiore entusiasmo. E’ stata inaugurata oggi pomeriggio nel parco degli Horti, per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Dottorando in economia del dipartimento di politica e studi internazionali dell’Università di Cambridge, impegnato in una tesi in politica economica, Regeni è stato barbaramente assassinato in Egitto quando aveva appena 28 anni.

L’iniziativa del collegio Borromeo è stata voluta dal rettore Alberto Lolli e dalla professoressa Clelia Martignoni, coordinatrice del Centro studi Horti, per tenere accesi i riflettori su questa vicenda drammatica rimasta ancora irrisolta, e sul dolore dei genitori di Giulio, Carlo e Paola, che da sette anni chiedono verità e giustizia.

“Una targa con scritto “Verità per Giulio Regeni - ha detto la mamma, Paola presente all’inaugurazione insieme al padre Carlo - non produrrebbe lo stesso effetto di una panchina che è un luogo d’incontro e di pensiero”. La prima panchina gialla è stata collocata in Sardegna davanti al palazzo di giustizia, mentre altre quattro sono state collocate a semicerchi a Fiumicello. Accanto alla panchina ci sarà pure un fiore giallo in ceramica realizzato da un’artista, Laura Piani.

“Non bisogna limitarsi a ricordare, bisogna fare memoria - ha aggiunto il rettore del collegio Alberto Lolli -. E sottolineo il valore del verbo “fare”. Giulio Regeni rappresenta tutti i giovani che entrano in università, nei collegi, che progettano il loro futuro, che vanno all’estero per formarsi. Non è un’icona, ma una persona che desiderava costruire il proprio futuro. La sua esistenza è un inno alla responsabilità collettiva e vogliamo quindi inaugurare una panchina per sottolineare che tutti noi possiamo sempre fare qualcosa”.

Da sempre il collegio Borromeo è impegnato a mantenere viva la memoria di Giulio Regeni al quale ha dedicato il corso “Medicina, equità, diritti”. “A Pavia ci sentiamo bene - ha aggiunto Claudio Regeni -. Pavia ha riconosciuto Giulio come ricercatore uguale a tanti altri e in città abbiamo degli amici speciali, la famiglia Rocchelli (il fotoreporter ucciso nel 2014 in Donbass). Qui ci sentiamo benvenuti e abbracciati da ogni persona”.