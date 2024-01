Palestro, furto in viale Francia: rubati gioielli in oro

Palestro (Pavia), 27 gennaio 2024 - Il furto è stato scoperto in serata, al rientro dei proprietari dopo un'assenza di alcune ore, messo a segno probabilmente nel pomeriggio appena calata l’oscurità. Erano circa le 20 di ieri, venerdì 26 gennaio, quando i padroni di casa sono rientrati nell'abitazione, in viale Francia a Palestro, trovando forzata la finestra della sala e le stanze messe a soqquadro.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, ma quando ormai i malviventi avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo aver agito senza farsi notare da nessuno tra i vicini della casa svaligiata. L'entità e il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione: frugando nelle stanze, i ladri hanno trovato e rubato alcuni gioielli in oro.

Pare che non abbiano portato via altro dall'abitazione, anche se nel disordine lasciato dai malviventi i padroni di casa devono ancora verificare eventuali altri oggetti sottratti. Sembra comunque l'azione di ladri interessati in particolare all'oro, facile da smerciare a ricettatori e da trasformare in contanti, accontentandosi di quello che trovano nell'obiettivo scelto o a caso perché momentaneamente incustodito oppure in modo mirato, magari dopo aver effettuato sopralluoghi nella zona per studiare quali abitazione derubare. Le indagini dei carabinieri sono in corso.