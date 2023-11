PalaBasletta, tutto rimandato. La demolizione nel nuovo anno

Il PalaBasletta non vuole morire. Lo storico palasport che sorge nella centralissima via Carducci, dismesso alla fine della scorsa stagione agonistica in favore del PalaElachem di via Cappuccini, avrebbe dovuto essere abbattuto a inizio settembre. Al suo posto, nel quadro dei lavori sull’intero isolato che comprende le elementari Regina Margherita con annesso giardino, sorgerà, secondo i piani dell’amministrazione comunale, un nuovo impianto da un migliaio di posti, per le attività “minors“, eventi e scuole. Il cantiere è stato regolarmente avviato ma l’abbattimento è slittato all’inizio del nuovo anno, per la realizzazione di alcuni interventi preliminari, essenziali per lo sviluppo del progetto.

In questa fase si sta procedendo alla realizzazione della centrale termica che servirà anche le scuole, operazione che, alle porte dell’inverno, non può essere effettuata senza mantenere in funzione l’esistente. "Per la demolizione se ne parla con l’inizio del nuovo anno – conferma il sindaco Andrea Ceffa – anche perché l’intervento prevede l’interruzione per qualche giorno della circolazione nelle strade attigue e la perdita di alcuni stalli di sosta in via de Bastici. Preferiamo rimandare tutto a dopo le feste".

Una scelta che mira a non impattare ulteriormente sul centro, già alle prese con il cantiere di piazza Sant’Ambrogio che interessa la sistemazione del Naviglio Sforzesco. L’idea insomma è di non sovrapporre i due lavori. L’intervento complessivo, per 10 milioni erogati dal Pnrr, prevede la realizzazione della nuova struttura sportiva, la riqualificazione della storica scuola elementare e la creazione di un parcheggio sotterraneo in via de Bastici.

Umberto Zanichelli