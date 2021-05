Broni (Pavia), 23 maggio 2021 - Taniche di carburante rimpite pagando con la carta di credito trovata sull'automezzo rubato all'Asst. I carabinieri di Broni hanno concluso oggi, domenica 23 maggio, le indagini avviate lo scorso 6 aprile per il furto, commesso nei Poliambulatori ospedalieri di Broni, di un automezzo di proprietà dell'Asst di Pavia. L'attività investigativa dei militari ha portato alla denuncia, in stato di libertà, di un 35enne di nazionalità albanese, residente a Broni, accusato per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Il mezzo rubato era stato trovato abbandonato dopo due giorni, ma le indagini dei carabinieri hanno accertato che lo stesso giorno del furto, verso le 17, il 35enne si era recato al distributore di carburante Q8 in strada delle Teste a Broni, e aveva riempito diverse taniche, caricate sulla sua auto, pagando con la carta di credito carburante intestata all'Asst, rubata insieme al mezzo aziendale.

