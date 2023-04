Padre e figlia in balìa dei malviventi Legati e rapinati nella villetta

Non sarebbe opera della stessa banda di rapinatori. Il colpo denunciato domenica sera dalle vittime che hanno chiamato i carabinieri a Pieve Porto Morone, avrebbe infatti alcune analogie con il precedente della serata di sabato alla frazione Valle Botta di Castelletto di Branduzzo, ma molti altri aspetti delle due rapine sono invece molto diversi. Innanzitutto le modalità di accesso dei malviventi nelle abitazioni svaligiate. Nella villetta in via Cesare Battisti a Pieve Porto Morone, la donna di 59 anni che vive insieme all’anziano padre 88enne ha riferito di essersi trovata verso le 22 a tu per tu con i due sconosciuti mentre scendeva dalle scale. I due uomini, con i volti coperti e che indossavano anche guanti, si erano dunque già introdotti nell’abitazione, pare forzando un ingresso sul lato posteriore. Anche i tre rapinatori entrati in azione la sera prima a Castelletto di Branduzzo avevano i volti coperti, ma hanno aggredito la loro vittima, una donna di 75 anni, mentre rientrava a casa, proprio nel momento in cui apriva la porta con le chiavi, spintonandola all’interno. In entrambe le rapine i malviventi avrebbero costretto le loro vittime a sedersi e a stare ferme. La 75enne di Castelletto di Branduzzo è stata spinta verso una sedia con uno dei rapinatori che le intimava di non muoversi mentre i complici frugavano nell’abitazione. A Pieve Porto Morone, la figlia 59enne e il padre 88enne sarebbero invece stati costretti a sedersi su un sofà e poi anche legati con il filo elettrico strappato da un ferro da stiro. In entrambi i casi, per fortuna, i rapinatori non hanno ferito le loro vittime, nel primo caso limitando la violenza agli spintoni iniziali per entrare in casa, nel secondo caso tappando la bocca alla 59enne per evitare che urlasse ma senza poi infierire, anzi mostrandosi quasi “gentili“, dicendo che volevano solo gioielli e contanti e che non avrebbero fatto del male a nessuno.

Nella villetta di Pieve Porto Morone, in base a quel che ha denunciato la 59enne ai carabinieri, avrebbero portato via denaro contante e gioielli per un valore non quantificato, ma nel ricco bottino ci sarebbero anche tre Rolex del valore di almeno 30mila euro. Più modesto il bottino della serata precedente a Castelletto di Branduzzo, con poco meno di mille euro in contanti e gioielli per un valore comunque non quantificato. I carabinieri della Compagnia di Stradella indagano su entrambi gli episodi, al momento senza elementi per ritenerli opera della stessa banda.

Stefano Zanette