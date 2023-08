Otto giorni per presentare al Comune le osservazioni La Rete Comitati ne ha subito elaborato un pacchetto

C’è tempo fino al 16 agosto per presentare osservazioni al nuovo Regolamento edilizio adottato dall’Amministrazione comunale il 29 giugno e pubblicato il 19 luglio. "La Rete Comitati per Pavia ha elaborato un pacchetto di osservazioni su barriere architettoniche, mobilità (comprese le ciclabili), verde e tanto altro. Lo sforzo è di migliorare un documento molto tecnico, che però impatta sulla vita di tutti i giorni. La Rete propone un’azione concreta per una città più vivibile, più verde e più inclusiva". Il nuovo Regolamento prevede incentivi per chi realizza case green e interventi edilizi di qualità architettonica. Il documento è ora in attesa del parere di Ats che ha 60 giorni per esprimersi. Poi tornerà davanti ai consiglieri comunali per l’approvazione definitiva che, come auspica la Rete, tenga anche conto del parere dei cittadini.