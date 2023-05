Ospita l’ex, lui la violenta: notte da incubo per una 37enne di Pavia. Ma lui finisce in carcere

Pavia – Lui è in carcere, lei in ospedale. G.T., 40enne originario della Repubblica Dominicana, residente a Verona e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri della Compagnia di Pavia, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. La donna, 37enne residente a Pavia, è ancora ricoverata al Policlinico San Matteo: dalla violenza subìta ha riportato anche varie contusioni. I due avevano avuto una relazione sentimentale, terminata però da alcuni mesi, dalla fine dello scorso anno. Non si erano evidentemente interrotti del tutto i rapporti, tanto che l’uomo, la sera di venerdì scorso, ha raggiunto l’ex fidanzata a Pavia e le ha chiesto ospitalità per una notte.

Lei si è fidata e lo ha accolto in casa, ma è stato l’inizio di un incubo. Una volta in casa - spiegano i carabinieri nel comunicato stampa diramato ieri mattina - sotto l’effetto di droghe, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina e costretta a subire atti sessuali. Inoltre le avrebbe premuto sul viso un indumento imbevuto di candeggina. La vittima è stata così sopraffatta e non è riuscita a reagire. Ancora la sera dopo, i due erano insieme quando proprio il 40enne dominicano ha fermato una pattuglia dei carabinieri che stava transitando sulla Vigentina, lamentando che la donna non voleva fare ritorno a casa.

I militari sono stati abili nel rendersi conto che non si trattava di una banale lite di coppia e seguendo con scrupolo e accortezza le procedure previste nei casi di sospette violenze domestiche, sono riusciti a separare la coppia e far emergere quello che era davvero successo. Solo infatti in un secondo momento, quando s’è sentita al sicuro, la 37enne ha trovato il coraggio di riferire ai militari le vere ragioni del suo disagio, inizialmente raccontando solo di un’aggressione subita in casa sua il giorno precedente da parte dell’uomo con il quale non stava più insieme da mesi.

C’erano già gli estremi per l’ipotesi di maltrattamenti e la donna è stata quindi portata al San Matteo per essere visitata. Ma quando ha raggiunto l’ospedale ha completato il racconto delle violenze subìte, riferendo anche dell’abuso sessuale. E a quel punto è scattato dunque il provvedimento di fermo nei confronti dell’uomo, che aveva intenzione di partire da Pavia forse per tornare a Verona, ma è stato portato nel carcere di Torre del Gallo in attesa della convalida.