Pavia, 27 maggio 2020 - Divieto di alcolici in strada dopo la mezzanotte. E' questa la decisione presa durante un incontro a palazzo Mezzabarba di Pavia tra il Sindaco, Fabrizio Fracassi, l'Assessore al Commercio e alle attivita' Produttive, Roberta Marcone, l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Pietro Trivi, e rappresentanti degli esercenti pavesi.

L'ordinanza ha decorrenza dalla mezzanotte di domani (giovedì 28 maggio 2020) alla mezzanotte di domenica (31 maggio 2020) e dispone il divieto di consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle 24 alle 7. Verrà inoltre vietata la vendita di alcolici nei supermercati dalle 22 alle 7.

La durata del provvedimento, di natura sperimentale e provvisoria, ha la finalità di valutare l'impatto dei divieti sulla cosiddetta "malamovida", allo scopo di arginare ulteriori occasioni di contagio e di tutelare il decoro urbano. Qualora le misure adottate non dovessero rivelarsi sufficienti, si valutera' la possibilita' di ulteriori restrizioni, dopo un punto di situazione che avverra', in Comune, lunedì 1 giugno. L'Amministrazione annuncia, inoltre, u' intensificazione generale dei controlli sulla vendita di alcolici ai minori di anni 18.

"Non ci saranno sconti, sul punto. Inoltre, chi verra' trovato, un minuto dopo la mezzanotte e fino alle 7 del mattino, a circolare con bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fuori dalla propria abitazione, sara' pesantemente sanzionato. Abbiamo chiesto collaborazione e ringrazio i tanti che ce l'hanno data. Agli altri dico: adesso basta. Non si puo' andare avanti con la violazione delle regole. Serve rispetto per la cosa pubblica e faremo in modo di assicurarlo", ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi.

Gli esercenti pavesi che hanno partecipato all'incontro di sono altresì resi disponibili, per autonoma iniziativa e al di la' di quanto verrà stabilito in sede amministrativa, a lasciare aperti i propri locali non oltre le ore 2 di ogni notte. Nella giornata di domani verrà dato sviluppo al confronto con gli altri sindaci del territorio, allo scopo di rendere il più possibile omogenea la disciplina comunale in tutta l'area della provincia.