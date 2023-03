Operaio ucciso a Mortara L’assassino parla col giudice Ma resta il giallo del movente

di Umberto Zanichelli

Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, davanti al quale è comparso ieri mattina per l’udienza di convalida. È accusato dell’omicidio nella tarda serata di giovedì di Christian Ikogwe, 25 anni, operaio nigeriano residente con il fratello alla Cascina Montericco di Mortara, lungo la Provinciale per Olevano. Antonio Canale, 46 anni, pluripregiudicato, era intervenuto a difendere la madre, 67 anni, che ai carabinieri ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente e poi fisicamente dalla vittima e dal fratello.

Non si conoscono però le ragioni esatte. In un primo tempo si era parlato di una veemente protesta per degli allacciamenti di luce e gas che non erano stati ancora ripristinati. Ma forse le ragioni sono altre. La donna, sentendosi in pericolo, ha chiamato a gran voce il figlio, che vive nella casa attigua e che stava ultimando un periodo di affidamento in prova. L’uomo è intervenuto e c’è stata una colluttazione con i due africani. A quel punto Canale ha colpito il rivale con almeno tre fendenti.

Forse non ha utilizzato un coltello, che non è stato mai trovato, bensì un paio di forbici che l’uomo avrebbe spontaneamente consegnato ai carabinieri quando sono intervenuti sul posto. Il giovane africano a quel punto ha inforcato la bicicletta e con il fratello si è messo in strada verso il centro di Mortara: è probabile che volesse raggiungere l’ospedale o comunque essere soccorso. Ma ha fatto in tempo a percorrere solo qualche centinaio di metri prima di cadere a terra: troppo gravi le lesioni riportate per pensare di proseguire. E proprio lì l’uomo ha ricevuto le cure del personale medico del 118 che ne ha disposto il trasferimento al Policlinico San Matteo di Pavia, dove Ikogwe è spirato intorno all’una di notte.

Resta da capire qualche sarà la tesi difensiva del legale di Antonio Canale, che potrebbe anche sostenere la legittima difesa: l’uomo sarebbe infatti intervenuto per dare aiuto alla donna. Se i due uomini avessero tentato di aggredirlo a loro volta, potrebbero configurarsi altri ipotesi di reato.