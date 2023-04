Omicidio Gigi Bici, sì al rito abbreviato per la fisioterapista Barbara Pasetti

Pavia, 27 aprile 2023 – Sarà processata con rito abbreviato Barbara Pasetti, la fisioterapista di 41 anni accusata d’aver ucciso Luigi Criscuolo, noto a Pavia come Gigi Bici.

La richiesta presentata dall’avvocato difensore della donna, Irene Valentina Anrò, è stata accolta dal giudice Pasquale Villani, davanti al quale Pasetti è comparsa per l’udienza preliminare.

In aula

In aula, oltre alla 41enne e ai pm Andrea Zanoncelli e Valentina Terrile, anche i figli di Criscuolo nati all’interno del matrimonio assistiti dall’avvocato Yuri Lissandrin, la compagna Valeriya Alyeksyeyeva e la figlia Stefania che si sono affidate all’avvocato Alessandro Bozzi. Tutti si sono costituiti parte civile.

La figlia Katia

Non sono mancati momenti di tensione soprattutto quando a Katia Criscuolo, la primogenita che era più legata al padre, è apparso chiaro come dal processo la figura del 60enne rischi di apparire diversa da quella che lei conosceva. Nella sua confessione, infatti, Barbara Pasetti ha raccontato che non avrebbe mai voluto uccidere Criscuolo, voleva solo spaventarlo stanca e preoccupata per le continue minacce che riceveva dal 60enne soprattutto nei confronti del figlio.

“Mio padre non avrebbe mai fatto del male a un bambino” ha detto Katia.

La prossima udienza

Nella prossima udienza fissata per il 14 luglio Barbara Pasetti potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee e si potrebbe arrivare al pronunciamento di una sentenza che metterebbe fine a una vicenda iniziata l’8 novembre 2020 quando Criscuolo è uscito di casa per andare a Calignano, frazione di Cura Carpignano, a casa di Barbara Pasetti da cui non ha più fatto ritorno.