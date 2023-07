Oltrepo Pavese, arriva l'Albergo Etico per l'inclusione delle persone con disabilità L'Oltrepo Pavese avrà un albergo etico per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il progetto mira all'autonomia e all'indipendenza, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità. La Regione sostiene l'iniziativa per rendere la provincia una destinazione turistica più sostenibile ed inclusiva.