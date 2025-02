Offella di Parona, tradizione al sicuro. La Pro loco resta titolare della ricetta

È il biscotto tipico di Parona ed è conosciuto in tutta Italia. Per almeno altri dieci anni la titolarità della ricetta dell’offella resterà ancora nelle mani della Pro Loco del piccolo centro lomellino a metà strada tra Vigevano e Mortara. Le procedure per il mantenimento del marchio sono state rinnovate e così solo la Pro Loco, entrata di recente nell’albo regionale, avrà la facoltà di cedere la ricetta del dolce, come ha sempre fatto in passato, ai tre forni del paese che si occupano della produzione e della commercializzazione. Lo ha deciso l’assemblea dell’associazione, che ha approvato il bilancio e messo a punto il calendario degli eventi previsti per l’anno appena iniziato.

Nel corso del mese di febbraio invece è già fissata la riunione per il rinnovo delle cariche compresa quella di presidente che, salvo sorprese inattese, resterà a Gabriele Colombo, che guida la Pro loco paronese ormai da 13 anni. Se l’offella resta il simbolo più importante di Parona e un biscotto che per le sue caratteristiche si pone come una delle numerose eccellenze del territorio lomellino, il programma degli eventi per il 2025 non si discosterà dalla tradizione, a eccezione della pedalata “Insieme sulla ciclabile Tommaso“ che dalla primavera si sposta a metà settembre. Una scelta motivata dai molti ponti presenti e la concomitanza di altri eventi.

Torneranno tra le altre iniziative “Un paese per giocare“, giunto alla sua 22ª edizione, in calendario il 1° giugno, mentre dall’8 al 15 giugno è in programma una biciclettata lungo la Via Francigena che conduce a Roma nell’anno del Giubileo. Evento centrale del programma, nemmeno a dirlo, sarà la Sagra dell’Offella prevista per la prima settimana di ottobre, perfettamente incastrata tra la Sagra del Salame d’Oca, altra eccellenza del territorio, in programma la settimana precedente, e la festa patronale di Vigevano, dedicato al beato Matteo Carreri, che si terrà in quella successiva, e nella quale la Pro Loco recita un ruolo centrale. Nelle casse dall’associazione, tra l’altro, oltre ai contributi comunali e a quelli derivanti degli eventi organizzati, sono arrivati anche 2 mila euro erogati dalla Regione.

Umberto Zanichelli