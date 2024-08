Nuovo sportello lavoro. Attenzione speciale all’imprenditoria in rosa

Un nuovo sportello che sarà il punto di riferimento per l’orientamento professionale dei vigevanesi. La sua sede sarà al Circolab di via Alfieri. Per realizzarlo, il Comune ha lanciato una manifestazione di interesse sotto forma di indagine di mercato a scopo esplorativo, destinata agli operatori economici e scaduta a inizio settimana. L’importo dell’appalto è di poco superiore agli 87mila euro. La creazione del nuovo sportello rientra nella strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata “Vigevano Inc.“. L’idea è che la struttura si occupi dell’inserimento lavorativo e della formazione di persone inoccupate, disoccupate o fragili e sarà un presidio del quartiere Pietrasana per intercettare le esigenze degli abitanti e trovare nuovi fruitori. Ovviamente uno specifico sportello sarà dedicato all’imprenditoria femminile e delle pari opportunità per supportare le imprenditrici nell’avvio e gestione della loro azienda. Lo sportello sarà ospitato per 32 mesi dalla struttura Circolab che il Comune riceverà in comodato d’uso da Aler che investirà 30mila euro nella sistemazione. Il Circolab sarà al centro di una serie di iniziative per cui in autunno sarà emesso apposito avviso pubblico.

U.Z.