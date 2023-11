Nuova scuola, niente inaugurazione con l’inizio dell’anno

Sarà aperta dopo le vacanze di Pasqua la nuova scuola elementare di Spino D’Adda. Manca ancora la cabina Enel e questo causerà inevitabilmente un ritardo sul cronoprogramma. Niente trasloco quindi all’inizio dell’anno nuovo, come dal municipio si auspicava in tarda estate. Lo annuncia il sindaco Enzo Galbiati. "Per dicembre - spiega il primo cittadino - la scuola dovrebbe essere finita. Ciò che non sta andando come preventivato è la realizzazione della cabina dell’Enel che avrebbe dovuto essere stata già fornita. Inizialmente ci era stato detto per settembre, poi la cosa è slittata a ottobre e adesso ci è stato riferito che arriverà a gennaio. È una brutta notizia che ci costringerà a spostare in avanti, a dopo Pasqua, la data di apertura dell’edificio". L’iter della costruzione di questo nuovo complesso prosegue anche se la strada non è stata sin qui certo in discesa. Infatti il comune ha dovuto rifare i conti dei costi, che sono lievitati da 7,5 a 9,7 milioni di euro e che hanno costretto l’amministrazione a sacrificare, per il momento, alcune migliorie.