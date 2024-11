Nuova rotatoria su via Lomellina. A giorni il cantiere

Il cantiere dovrebbe aprire entro metà novembre. Prenderà così il via la realizzazione della nuova rotatoria lungo via Lomellina, quello stesso tratto di strada al centro dell’accesa polemica sulle migliaia di multe elevate dall’autovelox, oggi inattivo, per eccesso di velocità. Il cantiere servirà a migliorare la viabilità su una delle strade più utilizzate di quella porzione di Lomellina, interrompendo un rettilineo dove la tendenza è di schiacciare troppo sull’acceleratore. La rotatoria inoltre consentirà un accesso agevole e sicuro alla nuova piazzola ecologica che sarà realizzata accanto alla Provinciale. Per l’opera la Provincia, che la realizzerà, ha stanziato mezzo milione. Le spese per la progettazione invece saranno a carico del Comune. "Contiamo di vedere aperto il cantiere entro il 15 novembre", conferma il sindaco Antonio Costantino. Nell’arco di qualche mese, meteo permettendo, la nuova rotatoria, attesa da anni, vedrà finalmente la luce.

U.Z.