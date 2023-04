Numeri di telefono tra i rifiuti abbandonati

Discarica a cielo aperto a San Pietro in Verzolo. Gli ispettori ambientali di Asm hanno trovato vecchie valigie, giocattoli ormai inutilizzabili, elettrodomestici, indumenti, scarti d’edilizia, ingombranti

e una montagna di documenti. Proprio da queste buste

e fogli chi ha abbandonato

i rifiuti in via Maggi non si è preoccupato di cancellare nomi, cognomi, indirizzi e persino numeri di telefono. Informazioni fondamentali

per arrivare ai responsabili.

"La Polizia locale potrebbe sanzionarli per abbandono

di rifiuti", annuncia

il consigliere comunale

al Decoro Gennaro Gallo.

La multa ammonta

a 150 euro ma la pulizia dell’area comporterà

per Asm una spesa dieci

volte più elevata.

M.M.