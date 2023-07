"Non solo cassa: anticipiamo l'orario d'inizio a Brescia"

"Chi è sotto un tetto se la cava abbastanza, ma chi è fuori, agli stoccaggi dei manufatti, è sotto il sole tutto il giorno". Lo racconta Sergio Sbardellati, 54 anni, dipendente di un’azienda bresciana che si occupa di prefabbricati. "Io ho il contratto edile, ma sono ora in un impianto fisso. Sono molto contento che si stia parlando di un accordo col Governo sul tema caldo per i lavori più esposti. Sicuramente il fatto che ci siano stati tanti morti nelle ultime settimane ha portato ad una maggiore sensibilità". Ad oggi, valgono le indicazioni dell’Inail, secondo cui, all’interno degli uffici, la differenza con la temperatura esterna non deve superare i 7 gradi. Inoltre, è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria quando le temperature superano i 35°: l’Inps ha anche chiarito, con una circolare, che può scattare la Cigo anche sotto tale soglia, quando la temperatura percepita è superiore a quella reale. "La cosa positiva – aggiunge Sbardellati, che è anche rappresentante sindacale associato alla Fillea Cgil Brescia – è che l’accordo a cui si arriverà servirà anche per i prossimi anni. La cassa integrazione? Io credo sia una buona opzione, combinata con l’anticipo dell’orario di lavoro. Possiamo anche andare al lavoro un’ora prima, quando c’è il caldo, e fare un paio di ore di cassa quando la calura è importante, in modo che l’azienda possa portare avanti i suoi obiettivi". F.P.