"Noi delle pulizie contestiamo carichi di lavoro, stipendi e piano ferie"

La data da segnare sul calendario è il 19 maggio. Se in quell’occasione – quando il Sindacato di base che tutela gli addetti alle pulizie del San Matteo incontrerà le ditte appaltatrici nella propria sede – si troverà un accordo, si raffredderà la procedura. Altrimenti sarà proclamato uno sciopero. L’intesa è stata raggiunta ieri al termine di un incontro che si è svolto in Prefettura alla presenza anche del Policlinico come committente.

Sul tavolo il carico di lavoro quasi raddoppiato per le dimissioni spontanee di una parte del personale, mentre sono rimasti uguali gli stipendi, piuttosto bassi. Inoltre, chi lavora nei reparti spesso viene vessato dai responsabili e dagli operatori del Policlinico che contestano come vengono effettuate le pulizie. Sono circa 130 i dipendenti delle due ditte appaltatrici. "Si contano sulle dita di una mano coloro che non si trovano bene", hanno detto i vincitori dell’appalto in Prefettura. "Se fosse così – ha replicato Sabina Bertolini del Sindacato di base – il San Matteo non sarebbe bloccato da uno sciopero. Possiamo protestare". A far scattare la mosca al naso di Pellerini e Papalini (le due ditte appaltatrici) è stata una parola scritta sul volantino della protesta: "Caporalato" in aumento.

"Abbiamo messo le virgolette, non hanno motivo per offendersi – ha aggiunto Bertolini – Noi piuttosto vorremmo che venissero più rispettati i lavoratori, perché tutti si permettono di contestare il nostro lavoro e se qualcuno ha bisogno di un giorno di ferie o di permesso deve prenotarsi con largo anticipo e poi presentare le pezze giustificative, alla faccia della privacy. Inoltre vorremmo che gli impegni presi fossero rispettati. Secondo gli accordi aziendali e nazionali, il piano ferie avrebbe dovuto essere modificato previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Non è avvenuto".

M.M.