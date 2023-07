No al rimpasto La Lega frena FI si fa largo

Fumata nera: il rimpasto di Giunta per ora è congelato. Il Direttivo pavese della Lega ha deciso di bloccare la ridistribuzione delle deleghe agli assessori e l’ingresso della civica Pavia Prima, l’unica formazione che ha sostenuto il sindaco Fabrizio Fracassi alle elezioni del 2019 e non ha un posto nel banco dell’Esecutivo. Per mesi la maggioranza ha cercato un’intesa che placasse le rimostranze del capogruppo di Pavia Prima, Niccolò Fraschini, che ora si è rifiutato di garantire il numero legale in Consiglio. Negli ultimi quattro mesi sono saltati quattro Consigli, anche di recente.

"La Lega sostiene che l’assessorato spetti loro – ha detto Fraschini – La Cultura rimarrebbe in capo al sindaco, quindi alla Lega. A noi verrebbero date altre deleghe". Il nome proposto è quello dell’avvocato Alessandra Quatrini, già nel Cda di Apolf. Il Carroccio però, dopo le dimissioni dell’assessore Mariangela Singali, sostiene che la Cultura debba essere della Lega, che nel frattempo ha perso tre consiglieri comunali. La palla ora passa al sindaco che ha tempo fino al 13 per salvare la situazione. E proprio il 13 è in programma un Consiglio comunale dove potrebbe nuovamente mancare il numero legale.

Intanto Forza Italia continua a rimpinguare le proprie fila. Dopo l’arrivo del consigliere comunale ex leghista Gennaro Gallo, ieri il commissario provinciale Antonio Bobbio Pallavicini ha annunciato l’ingresso del sindaco di Magherno e consigliere provinciale Giovanni Amato. "Siamo parte centrale di questa esperienza provinciale – ha detto il vicesindaco di Pavia Bobbio Pallavicini dopo aver ufficializzato al presidente della Provincia Giovanni Palli il passaggio di Amato – dove esprimiamo il vicepresidente Amedeo Quaroni e i consiglieri Giuseppe Carbone e Giovanni Amato". "Non ho mai preso un voto politico – ha aggiunto Amato – quando sono sono stato eletto in Provincia nel 2018 e nel 2021. Mi sono avvicinato alla politica per Berlusconi, è la prima volta che prendo una tessera. Voglio essere un amministratore che va tra la gente per vedere quello che va e che non va".

Manuela Marziani