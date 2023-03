No al cemento e clima a rischio Sfilano in 300

Bandiere, striscioni, cartelloni e gessetti colorati per dire no alla cementificazione e sensibilizzare la popolazione sull’emergenza climatica. Oltre 300 persone ieri mattina hanno sfilato per le vie del centro da piazza Castello a piazza della Vittoria passando per piazza Emanuele Filiberto e viale Gorizia, corso Garibaldi e Strada Nuova in cui il traffico è stato difficoltoso e fino alle 15 era prevista la rimozione forzata delle auto. Alla manifestazione, promossa dai ragazzi di Fridays For Future Pavia, hanno partecipato bambini e studenti delle medie, sottolineando come ormai la consapevolezza della crisi del clima sia evidente a tutti. "Non esiste un pianeta B" hanno scritto su alcuni cartelloni e "Basta cementificazione" puntando l’attenzione sul piano di governo del territorio di Pavia che dà la possibilità di costruire su alcune aree vergini. "Abbiamo urgentemente bisogno di una classe politica in grado di gestire la crisi climatica anche localmente e regionalmente" hanno detto i manifestanti. "Lo sfruttamento del pianeta coincide anche con lo sfruttamento delle persone e questo lo possiamo riscontrare particolarmente nella violenza di genere e contro le persone già marginalizzate - hanno spiegato gli esponenti di Fridays For Future che hanno collegato lo siopero per il clima alla data dell’8 marzo assieme a NonUnaDiMeno Pavia -. Finché vivremo il pianeta come terreno di conquista, vedremo anche le persone come obiettivi di accaparramento. La crisi climatica estremizza poi fenomeni già presenti. A essere più colpite dalla crisi climatica sono le persone già discriminate, in primis le donne". La colorata e festante manifestazione si è conclusa davanti a palazzo del Broletto. Qui alcuni attivisti si sono legati tra di loro per denunciare la cementificazione in città. M.M.