Nell’area cani con 18 birre Quattro multati

Avevano deciso di concedersi un aperitivo lungo e hanno scelto come location l’area destinata allo sgambamento dei cani del Parco Pertini di viale Leonardo da Vinci. Quattro giovani, tutti extracomunitari, tre residenti in città e uno a Gambolò, sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia locale che li hanno sorpresi nel tardo pomeriggio con una dotazione di 18 bottiglie di birra da 66 centilitri e alcuni alimenti. Nei loro confronti è scattata la multa prevista dal Regolamento di polizia urbana che vieta il consumo di alcolici nelle aree pubbliche.

Gli agenti del Comando di via San Giacomo hanno poi fermato e controllato un maggiorenne di origine cubana, domiciliato in città, trovato in possesso di 0,20 grammi di hashisc. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.

"L’Amministrazione comunale, attraverso la Polizia locale, ha intensificato i controlli sul territorio – commenta l’assessore alla Polizia urbana Nicola Scardillo – con l’obiettivo di promuovere e porre in essere iniziative che rendano più vivibile la quotidianità, con particolare riferimento ai parchi e ai giardini pubblici cittadini".

U.Z.